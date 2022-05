El parc urbà de salut ha estat la iniciativa més votada dels pressupostos participatius 2022 de l’Ajuntament d’Avià. Amb un total de 61 vots, la instal·lació d’aparells per fer exercici físic adreçat a adults i gent gran ha estat la proposta que més ha convençut als votants del poble.

L’Ajuntament d’Avià vol mostrar la seva plena satisfacció per la resposta dels avianesos a les votacions dels pressupostos participatius. Un total de 107 persones han participat en les votacions telemàtiques o presencials per escollir alguna de les 12 propostes finalistes. 70 persones ho han fet per via telemàtica a través de l’aplicació de l’Ajuntament d’Avià i 37 de forma presencial a les oficines del consistori.

La segona proposta més votada ha estat la renovació de la gespa del pati de la classe de P2 de l’Escola Bressol d’Avià, amb 35 vots. Molt a prop ha quedat la tercera proposta, la millora de la zona de cuina de l’Hotel d’Entitats, amb 33 vots. La regidora de Participació Ciutadana, Montse Casellas, afirma que “estem molt contents i satisfets de que la gent s’hagi implicat un any més en la votació dels pressupostos per fer un poble millor".

Després de l’anunci de les propostes més votades l’Ajuntament d’Avià obre un període d’estudi per realitzar la valoració econòmica real de cada proposta i posteriorment anunciarà les propostes que es faran realitat partint de les votacions dels avianesos.

El consistori avianès destina 10.000 euros a propostes de fins a 5.000 euros i 50.000 euros a propostes d’entre 5.001 euros i 20.000 euros. Els 10.000 euros restants seran per als pressupostos participatius infantils i es recolliran les aportacions dels infants del poble.