Alcaldes i regidors del Berguedà, juntament amb membres del Consell, s'han reunit aquest dijous amb representants de la Diputació de Barcelona per posar-los al dia de les necessitats i mancances dels municipis en matèria de serveis Socials.

La consellera comarcal d'Atenció a les Persones, Anna María Serra, ha comentat que una de les demandes principals és que el Berguedà sigui considerat territori rural, ja que compta amb diversos nuclis disseminats i això dificulta poder arribar a tots els usuaris de serveis socials. També ha destacat que és una comarca envellida i que en un curt termini de temps "tindrà necessitats molt concretes" per atendre al col·lectiu de persones d'edat avançada.

Per la seva banda, la Diputació ha anunciat les inversions que preveu al llarg d'aquest any a la comarca. L'administració provincial compta amb 1,2 milions d'euros per al desplegament de polítiques socials als municipis berguedans.

La corporació espera destinar el 54,2% d'aquests recursos econòmics a serveis socials bàsics i programes contra la vulnerabilitat social, un 25% a reforçar polítiques de salut pública i consum locals, i un 20,8% a polítiques d'igualtat, lluita contra les violències masclistes, convivència i diversitat, infància i adolescència i gent gran.

El suport de la Diputació també inclou recursos materials, entre els quals destaquen l'arranjament d'habitatges per a persones grans a 15 municipis o les activitats de sensibilització envers relacions igualitàries en 9 poblacions.