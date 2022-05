El ple de Berga aprova fer un contracte privat per disposar del pàrquing de l'hospital

El ple de maig de Berga va aprovar per unanimitat una moció del PSC que demanava incoar un expedient per iniciar el tràmit de contracte privat als terrenys del costat de l'hospital que es feien servir com a aparcament fins que van ser tancats per la propietat fa unes setmanes. El regidor socialista, Abel García, va assegurar que es pot adquirir el terreny sense necessitat de fer abans un concurs públic, com pretenia el consistori.

La propietat del pàrquing de terra de l'Hospital de Berga retreu al govern la "inoperància" per buscar solucions "Qui hi guanya és la ciutat i la gent que va a l’hospital", va apuntar García, que es va posar a disposició per col·laborar en la resolució de l'afer. L'edil també va demanar fer una valoració del preu de mercat del terreny. La valoració econòmica del descampat va ser la principal desavinença entre l'Ajuntament i la propietat, i el que va propiciar-ne el tancament. Sobre els aparcaments habilitats a la carretera de Ribes, García va dir que són un perill i no solucionen la problemàtica. El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va assegurar compartir els objectius de la moció però va demanar no fer alarmisme en relació a les noves places d'aparcament, sobre les quals va dir que compleixen amb els estàndards marcats. En relació al preu, va reconèixer que els criteris utilitzats pel consistori en la valoració econòmica dels terrenys no coincideixen amb els que ha fet servir la propietat. Pel que fa a la fórmula per regularitzar la situació dels terrenys, Serra va comentar que el consistori ha rebut imputs de que la via més adequada és la de fer un concurs públic.