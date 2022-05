El PSC demana planificar campanyes de lluita contra la procesionària als territoris més afectats, com ara l'Alt Berguedà. El grup ha presentat una pregunta per escrit al Parlament per saber quan s'ha realitzat l'última campanya de fumigació i com s'ha distribuit per comarques i zones.

"La comarca del Berguedà, sobretot la zona de l’Alt Berguedà, torna estar greument afectada, però com ella, altres territoris i comarques de Catalunya", manifesta la formació. Els socialistes recorden que els danys que produeix l'eruga són diversos i afecten diferents àmbits. Des dels arbres i el bestiar fins a les persones, el turisme, i en conjunt, les activitats que es desenvolupen en les zones en qüestió. El grup assegura que els efectes es poden copsar fàcilment visitant municipis de l'Alt Berguedà.