Els cargols seran els protagonistes aquest cap de setmana a Sant Jordi de Cercs, on se celebra la Festa del Roseret amb una quinzena de propostes culturals i lúdiques. L’acte estrella serà la cargolada de diumenge al migdia, que es torna a fer després de dos anys de parèntesi per la covid. Es cuinaran 300 quilos de cargols en una gran cassola que permetrà repartir unes 1.100 racions.

Els cargols seran el reclam dels veïns de Cercs i de molts berguedans i visitants que s’acostaran al nucli de Sant Jordi amb recipients per emportar-se cargols. Tindran dinar a preu mòdic, i també la possibilitat de menjar-se’ls a la remodelada plaça dels Cargols de Sant Jordi, escenari de la cargolada.

La resta d’activitats programades amb motiu de la Festa del Roseret es concentren a la plaça Comte de Fígols, on aquesta tarda ja hi haurà animació infantil. En paral·lel, al camp de futbol, partit de solters contra casats. A la nit, festa remember i discomòbil amb Divertimento al pavelló municipal. Demà, concurs de dibuix, cursa infantil de cargols, vermut amb concert de Desenchufaos, concurs de plats cuinats amb cargols, i joc del bingo. A part d’aquestes activitats a l’aire lliure, també es farà un concurs de botifarra al bar el Centre i nit de festa amb DJ Morde i Destor, al pavelló. I diumenge sortiran els gegants al matí, després cargolada, i a la tarda, hi haurà partit de futbol en record de Nacho del Moral, i concurs de truc al bar Centre.

El regidor de Cultura i Festes de Cercs, Jordi Ragués, espera que el temps hi acompanyi i que la gent «surti al carrer i gaudeixi d’una Festa del Roseret ja sense restriccions». En cas de pluja, els actes es traslladarien al pavelló.