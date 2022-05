Els cants i la música de les caramelles es faran sentir aquest diumenge, 8 de maig, a Casserres. La població acull la tradicional Trobada de Caramelles, que es recupera després de dos anys de parèntesi per la covid. Comptarà amb dotze colles: quatre de Casserres, la de l’Espunyola, l’Ametlla de Merola, una de Súria, d’Artés, dues de Sabadell, una de Sant Just Desvern i de Sant Quirze de Besora. Tot i que la participació no és tan nombrosa com altres anys, la valoració que en fa Enric Genescà, president del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, és positiva: «És una bona xifra tenint en compte que la pandèmia ha afectat el cant coral, amb la desaparició d’algunes colles i d’altres encara actuen mantenint la prudència entorn de la gent gran a l’hora d’anar recuperant la normalitat».

La jornada de demà començarà amb un esmorzar de coca i xocolata desfeta, i sardanes amb la cobla Berga Jove, que després s’afegirà a la cercavila amb tots els grups de caramelles. A partir de les 11 del matí, es faran les cantades a la plaça 1 d’Octubre. També, el ball de bastons i de cascavells. La Trobada de Caramelles de Casserres se celebra sempre tres setmanes després de Pasqua i es fa coincidir amb la Fira d’Artesania i Comercial. De les 9 del matí a les 2 del migdia, la plaça Santa Maria i el passeig Bisbe Comellas s’ompliran de parades d’artesania, alimentació, automoció i comerç. N’hi haurà gairebé una trentena i seran un bon reclam per als visitants, que també hi podran veure tractors d’època i cotxes clàssics. La fira l’organitza l’Associació de Comerciants de Casserres, que també ha promogut un sorteig. Els clients que aquests dies, fins avui dissabte, fan compres d’un mínim de 10 euros a les botigues adherides, entren al sorteig de vals per gastar als establiments de l’associació. Se’n sortegen tres, de 50 euros cadascun. Els guanyadors es donaran a conèixer demà, durant la fira, i s’anunciaran a través d’Instagram @associaciocomerciantscasserres.