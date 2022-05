Gironella ha tret profit al potencial que tenen les relacions entre generacions gràcies al projecte «Finestra oberta a la saviesa», en què han participat 9 parelles formades per joves de 4t d’ESO de l’institut Pere Fontdevila de Gironella i persones grans que viuen soles. S’han connectat virtualment una hora a la setmana durant set mesos i han creat vincles significatius, tal com plasmen en un documental que resumeix les vivències compartides. L’audiovisual es va projectar ahir a al casal cívic La Llar, amb la presència de prop d’un centenar de persones, entre les quals la majoria dels protagonistes. Tots ells van coincidir a valorar molt positivament el projecte, que els ha permès compartir experiències i fer intercanvi generacional. S’han generat llargues converses on les persones participants s’han pogut conèixer, descobrir a l’altra, intercanviar coneixements, generar noves sinèrgies, noves relacions i noves inquietuds.

Ivan Moreno, de 15 anys, assegura que «des d’un principi hi va haver un vincle molt fort, li he explicat més coses a ella que a la meva família o amics», referint-se a la seva parella del projecte, Teresa Mill. La confiança és un dels valors que més destaquen les parelles participants: «Hem pogut parlar com si fóssim amigues de sempre», apunta la jove Nerea Suárez, que ha mantingut converses setmanals amb Consol Casellas.

Per a les persones grans, el projecte també ha estat molt enriquidor. Ahir es palpaven emocions a flor de pell, tant sentint-los parlar com llegint els textos de l’exposició sobre aquest projecte que es pot veure a la biblioteca de Gironella. Ramona Codina, assegura que «cada dia pensava què li podia explicar a l’Ali, vull que aprengui coses noves». Els han agafat estima com si fossin els seus nets i netes. «Vull seguir parlant amb la Nora i que pugui venir a escoltar com toco el piano en directe», diu Antònia Comellas, de 94 anys. Tot i que el projecte ha finalitzat, el contacte i el vincle perdurarà en moltes de les parelles.

L’èxit de la primera edició «Finestra oberta a la saviesa» fa pensar en la continuïtat de la iniciativa, que aplaudeix tant l’institut com l’ajuntament: «Ha estat un projecte molt interessant, dedicat a les persones», assenyala la regidora d’Atenció a les Persones, Teresa Terricabres. La creadora del projecte, Anna Armengol, assegura que «és un projecte viu i que cuida les relacions», i que fomenta valors com ara «el respecte i la solidaritat». A més, «posa en valor la gent gran i potencia el benestar emocional».