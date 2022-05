Gairebé un miler de persones van voler tastar els cargols que es van cuinar ahir a Sant Jordi de Cercs, en la cargolada de la Festa del Roseret, que ha programat activitats lúdiques durant tot el cap de setmana. Després de dos anys sense la tradicional cocció dels 300 quilos de cargols, ahir van tornar a ser un reclam. Se’n van repartir més de 900 racions.

A mig matí, la plaça dels Cargols ja es va anar omplint de gent que no es volia perdre la cargolada. La gran cassola en què es cuinen va generar expectació durant tot el matí, i l’olor s’anava escampant per la plaça. A part dels 300 quilos de cargols, a la cassola s’hi van posar també uns 100 quilos de carn: pernil, cansalada, xoriço, conill, costella de porc, vedella i botifarra.

Al migdia, un cop els cargols van estar llestos per servir, els assistents es van afanyar a fer cua amb les carmanyoles a les mans. Tocava menjar cargols per dinar, i la majoria se’ls enduien a casa. I no només veïns de Sant Jordi i de Cercs sinó també d’altres localitats del Berguedà, com per exemple una parella de Guardiola que comprava dos tiquets, a dos euros cadascun: «En volem dues racions perquè els cargols ens agraden molt, i aquests són molt bons». No era la primera vegada que els tastaven, com tampoc dues parelles de Manresa que compartien àpat a la plaça dels Cargols: «Nosaltres ens portem la taula i ens els mengem aquí, fa molts anys que venim a la cargolada».

Els responsables de cuinar els cargols es mostraven satisfets: «Estem molt contents de l’èxit que té la cargolada de Sant Jordi de Cercs, amb més de cinquanta anys d’història», remarcava Josep Romà Fernàndez, que lamentava una incidència: «El nou paviment de la plaça no ha aguantat, s’ha esquerdat».