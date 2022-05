Dotze colles de caramelles omplen de cants Casserres

Dotze colles caramellaires del Berguedà, el Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat es van aplegar ahir a Casserres per participar a la Trobada de Caramelles, després de dos anys de parèntesi per la covid.

La jornada va començar amb un esmorzar de coca i xocolata desfeta i tres sardanes amb la cobla Berga Jove. Després, cercavila amb els grups de caramelles. A partir de les 11 del matí, les colles van anar actuant a la tarima ubicada al costat de l’ajuntament, a la plaça U d’Octubre, que es va omplir d’assistents disposats a escoltar els cants de cada coral. Van interpretar dues peces cada grup participant: la Coral Infantil Sant Bartomeu de Casserres, el Grup la Pinya d’Artés, la Coral Talia de Sabadell, la Societat Coral la Llanterna de Súria, el Grup de Caramelles de l’Ametlla de Merola, la Coral les Cardines de Sabadell, el Cor lo Pom de Flors de Sant Just Desvern, la Il·lustració Artística de Sant Quirze del Vallès, el Grup de Caramelles de l’Espunyola, la Coral Jove Sant Bartomeu de Casserres, Cascavells i Bastoners Sant Bartomeu i la Coral Sant Bartomeu, que organitza la tradicional trobada. El seu president, Enric Genescà, es mostrava satisfet de poder tornar a celebrar la trobada amb un bon poder de convocatòria. També ho aplaudia l’alcalde de Casserres, Josep Colillas: «Fa goig tornar a veure places i carrers plens de gent i d’activitat».

La trobada caramellaire no era l’únic al·licient d’ahir a Casserres. També hi havia fira d’artesania i comerç amb parades d’alimentació, roba, complements, bijuteria, joguines..., entitats com Càritas i associacions com l’AMPA de l’escola, amb manualitats per als nens i nenes, que també van poder gaudir de les atraccions infantils. A l’espai de la fira, la plaça Santa Maria, hi va haver una bona afluència de gent durant tot el matí.

I un altre pol d’atracció era el passeig Bisbe Comellas, on es van exposar un centenar de vehicles clàssics, de més de trenta anys. Les diferents marques i models, alguns ben característics, van captar l’atenció de petits i grans, que també van poder gaudir de la rua que van fer alguns d’aquests cotxes.