L’asfalt de la plaça del Primer Comte de Fígols de Sant Jordi de Cercs va quedar afectat aquest diumenge a causa del foc fet per l’olla de la cargolada. L’espai es va inaugurar pocs mesos abans que es esclatés la covid-19, i ara el consistori reclamarà que es repari l’asfalt esquerdat a l’empresa que va realitzar les obres.

Precisament, la plaça s’havia adequat amb grava d’Olot, un material escollit expressament perquè suportés el foc de l’olla de la cargolada, segons ha explicar l’alcalde de Cercs, Jesús Calderer. El batlle diu que va ser «una sorpresa» veure com el material no aguantava i considera que «l’empresa no va fer prou bé la feina» en aquest espai. Calderer desconeix, però, si la incidència es va produir perquè el material no és el correcte o perquè no es va col·locar el gruix suficient.