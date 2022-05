La festa berguedana per excel·lència ja té data fixada. La plaça de Sant Pere de Berga esdevindrà un punt de pelegrinatge per als patumaires, on no hi faltaran el foc ni els balls. Però, quan serà La Patum 2022? L'esdeveniment més important de Berga se celebrarà el més de juny, coincidint amb la festivitat del Corpus.

Els actes principals se celebraran des del dimecres 15 fins al diumenge 19. El passacarrers serà el protagonista de dimecres, però també ho serà de dissabte. Dijous i diumenge se celebraran Les Patums de Lluïment al migdia i completes a la nit a la plaça Sant Pere. Però, això no és tot. Vols saber que s'hi fa cada dia? Dimecres de Corpus Dimecres és el dia dels passacarrers. Al migdia, l'única passada sense foc de la festivitat recorre els principals carrers del barri vell de Berga dirigits pel Tabaler. La segona rua, que se celebra al vespre, s'atura en 21 punts d'honor triats per cadascun dels regidors de Berga. El tabal dirigeix la comitiva i cada cop que s'atura es fa "un salt" al lloc. Dia de Corpus Al migdia té lloc La Patum de Lluïment, la més tranquil·la de totes. Totes les comparses, excepte els Plens (que només surten de nit) hi són convocades i surten a fer la seva dansa. Un cop demostrada la seva coreografia, s'inicien els Tirabols on dues Guites i les dues parelles de Gegants comparteixen al ritme de la música. Dijous, igual que diumenge, té lloc La Patum Completa. La plaça, a revessar de públic, acull balls de les comparses. La ronda de totes elles es repeteix quatre vegades, excepte els Plens, que només fan la seva actuació al final de la segona i quarta ronda de comparses. Cada ronda és un salt i cada cop que ballen els plens s'anomena "salt de Plens". Per acabar La Patum completa es ballen els Tirabols, moment on les dues Guites i les dues parelles de Gegants tornen a sortir al ritme de la música. Divendres de Corpus Divendres és el torn de lluir-se per als infants. Llavors és quan representen la seva pròpia Patum a la plaça de Sant Pere amb figures adaptades a la seva alçada. Dissabte de Corpus De nou, un passacarrers que té lloc al vespre recorre els principals carrers del barri vell de Berga s'atura en 21 punts en honor a les autoritats i representants del municipi. El Tabal dirigeix la ruta i cada cop que s'atura es fa "un salt". La passada acaba amb Tirabols a la plaça de Sant Joan, on tothom hi fa voltes al ritme de la música. Un cop fet això, la rua puja pel carrer Major al so de la mítica "Ella s'ho pensa" fins arribar a la plaça Sant Pere, on es fan Tirabols. Berga organitza una iniciativa per estendre la Patum als 365 dies de l'any Diumenge de Corpus Al migdia és el torn d'una nova Patum de Lluïment, La Patum "de gala". La disbauxa omple els carrers de Berga i surten totes les comparses, excepte els Plens. Al vespre, torna a prendre protagonisme la festa que més afluència de públic genera, La Patum Completa. De nou, les comparses surten una a una a la plaça a fer els seus balls. La ronda es repeteix quatre vegades, a excepció dels plens que només actuen al final de la segona i la quarta ronda. La festa s'acaba amb el ball dels Tirabols, moment en què les dues Guites i les dues parelles de Gegants comparteixen la plaça mentre tothom volta al so de la música en directe. A banda dels esdeveniments principals, també es faran actes paral·lels en diversos punts de la ciutat. Per tant, no hi faltaran les activitats familiars, els concerts joves o les exposicions.