L’entitat Torre de Guaita ha finalitzat en els últims dies la consolidació de la torre nord de la muralla que encercla el recinte sobirà del castell de Guardiola. Es una de les actuacions més importants que s’ha portat a terme en el jaciment des de que es va començar a excavar l’any 2010, segons ha confirmat a Regió7 Gerard Ferrer, president de Torre de Guaita.

Ferrer assegura que és un dels elements més ben conservats del jaciment i que, en comparació a altres estructures, té una alçada força important. «Quan la vam descobrir, va ser la torre que ens va motivar a tirar tot el projecte endavant», comenta Ferrer.

El cost total de l’última fase de l’obra ha estat d’uns 5.500 euros. L’entitat ha obtingut subvencions de la Generalitat, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola. També ha finançat els treballs gràcies a les aportacions que han fet els donants en un projecte de micromecenatge.

Ara, Torre de Guaita centra els esforços en consolidar la Torre de l’Homenatge i el forn, dos elements que s’estan deteriorant ràpidament. La principal dificultat, però, destaca Ferrer, és aconseguir el finançament necessari, que en el cas de la Torre de l’Homenatge és important, de més de 28.000 euros.

En una visita recent al jaciment feta pel director de Cultura de la Catalunya Central, Francesc Serra, l’arqueòleg territorial, Antoni Caballé, conjuntament amb l’alcalde del municipi, Josep Lara, l’entitat va expressar la seva preocupació per l’estat d’aquesta última estructura.

Fa encara no un any, Torre de Guaita va descobrir una destral de pedra del neolític, en el marc d’unes jornades d’excavació. Enguany, després que els últims dos estius es convertissin en voluntariat per la covid-19, es recuperarà el camp de treball de la Generalitat del 17 al 31 de juliol. Hi participen 24 joves d’entre 14 i 17 anys, que combinen l’excavació amb activitats de lleure pròpies d’unes colònies. Hi col·labora l’Ajuntament de Guardiola, el Consell Comarcal i entitats de la comarca.