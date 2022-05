El Berguedà vol fer el turisme familiar, de qualitat i desestacionalitzar-lo durant tot l’any i aconseguir que créixer es desenvolupin els projectes pendents per ajudar a tirar endavant al sector a la comarca. El sector de l’hostaleria i turisme del Berguedà s’ha reunit aquest dimecres amb la Directora General de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, en una trobada organitzada per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Associació d’Agroturisme del Berguedà.

La reunió ha tingut lloc a la casa rural de la Creu de la Pinya i ha comptat la presència dels presidents de les entitats sectorials: Josep Maria Serarols, Jordi Badia i Oriol Baños, així com de representants de les tres entitats i del teixit empresarial del Berguedà. També ha assistit a la reunió la directora dels serveis territorials d’Empresa de la Catalunya Central, Teresa Clotet i l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

La trobada ha servit per donar a conèixer a la directora general una visió de l’àmbit turístic del Berguedà, exposar-li els principals projectes pendents que s’han de desenvolupar i les demandes del sector; i conèixer les línies d’ajuda.

Els representants del sector han explicat a Marta Domènech la voluntat de mantenir i fer créixer el turisme familiar, de qualitat i desestacionalitzat al Berguedà, i a la vegada, de recuperar el turisme estranger que tenia la comarca com a destinació preferent abans de la pandèmia. Una de les principals queixes del sector és que la mitjana de despesa per persona dels visitants al Berguedà és molt baixa en comparació a d’altres comarques del territori, és per això que les associacions han demanat a la directora general les opcions reals per desenvolupar projectes i que el Berguedà pugui optar a més línies d’ajudes i a la vegada, poder-se vendre com a territori i destinació d’una manera directa a nivell internacional.

Un dels temes que s’han tractat durant la reunió ha estat en quin punt es troba el Pla de sostenibilitat turística 2021 que va rebre el Berguedà i que s’ha d’executar durant els propers mesos, així com les opcions futures per optar a noves ajudes.

Projectes pendents

Durant la trobada també s’han fet algunes pinzellades de problemàtiques endèmiques de la comarca, com el desenvolupament de projectes i recursos motor com el del pantà de la Baells, de la Via Blava del Llobregat o de les colònies industrials, així com de l’aprofitament de l’entorn dels Rasos de Peguera, de la connexió Coll de Pal, o de com treure rendiment del Santuari de Queralt. La sessió també ha servit per demanar els camins i les possibilitats econòmiques a explorar per desenvolupar el futur projecte de la Casa de la Patum, un dels potencials turístics de Berga i la comarca pel que calen recursos.

Radiografia del turisme al Berguedà

Abans de la reunió, Anna Parcerisa, consultora turística, ha fet una pinzellada de la situació del Berguedà pel que fa al sector turístic. Ha recordat que el turisme al Berguedà suposa el 7% del PIB, que actualment s’ofereixen 13.500 places d’allotjament i que el 60% són places de càmping i el 10% de turisme rural. Segons les dades de Diputació, el 2021 es van registrar unes 800.000 pernoctacions al territori i el perfil de visitants és públic familiar, en cotxe propi i que escullen el Berguedà per oci i natura. Una de les principals notes negatives és la poca despesa mitjana per visitant i la necessitat de créixer i guanyar en competitivitat, i a la vegada, posar en valor els recursos amb alt potencial del Berguedà.