Gironella acollirà el proper diumenge 22 de maig una cursa adaptada i inclusiva, en la qual hi podran participar persones amb qualsevol discapacitat -motriu o intel·lectual- i sense. La iniciativa s'ha batejat com a "La Milla del Berguedà", ja que la distància serà la mateixa que el d'una milla, i neix a partir del precedent d'una cursa de tipologia semblant que es fa a Barcelona.

La distància serà de 1.609 metres per joves i adults, 800 metres per la categoria prebenjamí i benjamí, i 150 metres per nens i nenes de 3,4 i 5 anys. Es farà un recorregut per l'Avinguda Catalunya, amb arribada i sortida al carrer Balmes.

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la web La Milla del Berguedà, o presencialment a la botiga Serra Esports de Gironella (avinguda de Catalunya, 28 de Gironella). La data límit per fer les inscripcions és el 18 de maig o bé quan s’arribi a les 500. El donatiu solidari és de 6 euros per a persones de fins a divuit anys i de 12 euros la resta. També existeix l’anomenat corredor solidari, que dóna l'opció de col·laborar a la causa pagant la inscripció encara que no es pugui participar.

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i dels Joves Atletes del Berguedà (JAB), que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella i el suport del Consell Comarcal del Berguedà.