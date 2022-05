Els Mossos d’Esquadra van localitzar aquest dijous al migdia a la C-16 un intern de la presó de Lledoners que s’havia escapat d’una visita que els usuaris del centre penitenciari feien al Museu de les Mines de Cercs, al nucli de Sant Corneli.

La fugida es va produir poc després de les 12 del migdia. La directora del Museu de les Mines, Alba Boixader, comenta que es va veure el pres enfilant-se per unes escales de la colònia i, a partir d’aquí, se li va perdre la pista. Immediatament, el personal de la presó ho va notificar als Mossos, que van organitzar un exhaustitu control a la C-16, entre Cercs i Berga, per interceptar-lo, aturant tots els vehicles que es trobaven el dispositiu.

La recerca va acabar sent exitosa, gairebé tres hores més tard que el pres fugís. Els Mossos el van trobar en un autobús que anava en direcció Barcelona des de Guardiola de Berguedà. Fonts de la policia catalana expliquen que l’individu estava amagat i mig ajupit.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, apunta que la hipòtesi amb més força és que el fugitiu es va dirigir a Guardiola caminant a través de la carretera rural que va des de Sant Corneli fins a la via B-400, a escassos quilòmetres de la localitat guardiolenca i de l’Eix del Llobregat. De donar-se aquest escenari, el pres hauria fet pràcticament uns 10 quilòmetres a peu abans d’agafar el bus.

En el moment de la fugida, hi havien tres reclusos més que estaven fent la visita. Boixader assegura que els presos d’aquest centre penitenciari realitzen visites amb força freqüència al Museu de les Mines, i que mai s’havia produït una situació com la d’aquest dijous.

D’altra banda, un cop localitzat el reclús, l’Ajuntament de Cercs va emetre un breu missatge per les xarxes socials per tranquil·litzar els veïns i veïnes, ja que el succés s’hauria escampat per grups de Whatsapp.