L’Ajuntament de Berga obrirà el termini d’inscripció per accedir a l’empostissat de La Patum accessible, una iniciativa que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà. Es tracta d’un espai reservat a les escales de La Berruga de la plaça de Sant Pere per tal que les persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals gaudeixin de La Patum, des de l’emplaçament on es porten a terme els actes principals de la festa.

La iniciativa es va posar en marxa fa més d’una dècada i permet millorar l’accessibilitat de la festa prioritzant les peticions de persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altres discapacitats superiors al 65 % i les persones majors de 75 anys. El període d’inscripció per obtenir una plaça per a La Patum accessible estarà obert del 16 al 31 de maig de 2022. Inscripció i documentació Les persones interessades en accedir a l’espai reservat de La Patum accessible hauran de presentar una instància al registre general de l’Ajuntament de Berga, del 16 al 31 de maig de 2022. La sol·licitud es podrà fer de forma presencial, demanant cita prèvia al telèfon 600 464 067, de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). L’horari d’atenció al públic de l’OAC és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dilluns, de 17 a 19 h. La sol·licitud també es podrà tramitar de forma telemàtica. En la sol·licitud serà necessari indicar la preferència del dia i els actes als quals es vol assistir, tenint en compte que s’oferiran places per veure La Patum de lluïment de dijous i diumenge, La Patum completa de dijous i diumenge (fins a la finalització del primer salt de Plens de la nit) i La Patum Infantil, matí i tarda. Per completar la inscripció, el formulari de sol·licitud haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del certificat de discapacitat, si s’escau. Les persones que necessitin estar acompanyades durant la seva estada a l’empostissat també hauran d’aportar el DNI de la persona acompanyant, que haurà de ser major de 18 anys. En cas que la demanda de peticions excedeixi el nombre de places disponibles, es farà un sorteig per efectuar l’assignació de l’espai. El dispositiu de La Patum accessible comptarà amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Creu Roja, una persona responsable de la coordinació del servei i el suport de personal de seguretat. Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Berga (93 821 43 33) i el Consell Comarcal del Berguedà (93 821 35 53).