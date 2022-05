La Pobla de Lillet organitza la primera edició de la Fira del Disc, que neix amb la voluntat de reivindicar el vinil. La mostra es farà demà i es fa coincidir amb la Fira de la Tapa, que permetrà tastar la gastronomia poblatana, tant demà com diumenge.

Veïns de la Pobla i visitants podran remenar durant tot demà entre parades de discos que s’ubicaran al parc Xesco Boix. Hi haurà sis parades «amb un bon assortiment de discos, que segur que capten l’atenció de melòmans», remarca Xavier Serra, regidor de Turisme de la Pobla de Lillet. Es mostra satisfet de promoure una fira única al Berguedà, que a més d’oferir una oferta d’oci inexistent, posa en valor la cultura musical. A part de les parades de discos, hi haurà muntat un equip per punxar els vinils.

La música serà un bon reclam però no serà l’únic, ja que la gastronomia hi tindrà un pes important. Onze bars i restaurants, i també algun comerç, s’han sumat a la iniciativa i oferiran tapes al preu de 2,5 euros cadascuna. Se’n prepararan divuit de diferents, i per exemple es podrà tastar tàrtar de tomàquet amb caneló d’alvocat farcit de gamba, vedella amb bolets, ensaladilla de llagostins amb cruixent de ceba, bomba de patata emmascarada i cansalada del coll, pop de muntanya o, entre d’altres, tartaleta de mil fulls amb crema pastissera.

Hi haurà un bon assortiment de tapes, així com també cervesa artesana i altres begudes al Parc Xesco Boix, demà. I diumenge, els establiments continuaran venen les seves tapes però en aquest cas als seus bars i restaurants. D’entrada, preveuen servir-ne unes 2.000 racions.

El regidor Xavier Serra confia que la Fira de la Tapa i el Disc tingui bona acceptació i pugui tenir continuïtat: «Pensem que és una bona idea, i si demà el temps acompanya, hi haurà bon ambient al carrer. Animem a tothom a assistir-hi i esperem que la primera edició funcioni molt bé».

Entre les activitats programades, demà de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia s’ha programat un vermut, amb tapes i vermut Murcarols de la Pobla de Lillet. També hi col·labora Cervesa Heineken. A la tarda, a partir de les 6, es donarà al tret de sortida al Festival de tapes gastronòmiques, i s’amenitzarà amb un concert en directe, a les 7, amb Sirocco Band. «És una bona oportunitat per venir a la Pobla, gaudir de la jornada, i aprofitar per fer turisme en aquesta zona de l’alt Berguedà», apunta Xavier Serra.