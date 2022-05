500 alumnes de 16 escoles FEDAC d’arreu de Catalunya van demostrar ahir a Berga la seva capacitat de raonament en una trobada d’escacs. Durant una hora al Passeig de la Indústria hi va dominar el silenci, entre les mirades de concentració dels nois i noies. Hi participaven tant alumnes de 6è de primària com de 1r d’ESO en el marc de la 1a trobada Eskcmat. Al llarg de l’hora de joc, els joves jugaven partides amb alumnes d’altres escoles. Cada vuit minuts havien de canviar de contrincant.

La 1a trobada Eskcmat va ser organitzada per l’equip docent impulsor del joc dels escacs a les escoles FEDAC. En aquests centres els escacs s’imparteixen com a activitat complementària dins de l’horari escolar, amb l’objectiu de potenciar les habilitats cognitives vinculades al pensament lògic i racional.