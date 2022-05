L’Ametlla de Merola serà demà l’escenari del Vieer Fest 2022. La mostra, que combina cervesa artesana, gastronomia, vi, producte de proximitat i patrimoni industrial, creix enguany amb més espais, més elaboradors, més activitat i més integració amb la colònia.

Promogut per l’Ajuntament de Puig-reig, amb el suport d’una comissió organitzadora, el Vieer Fest arriba a l’Ametlla després de l’èxit de les quatre edicions d’abans de la covid (l’any passat es va fer en format reduït a Cal Marçal). El 2019 es va celebrar a l’antiga fàbrica de Cal Casas, el 2018 a Cal Marçal, el 2017 a Cal Prat, i el 2016 a Cal Pons. La mostra s’ha anat consolidant i és un bon reclam per als visitants, es calcula que atreu més d’un miler de persones. «Cada any hem cobert les expectatives amb escreix», remarca Francesc Bertran, membre de l’organització. Per això enguany han apostat per potenciar el Vieer Fest, i fer-ho als carrers de l’Ametlla de Merola. D’elaboradors de cervesa artesana n’hi haurà sis: Grenyut, Senglaris, Espina de Ferro, Els Minairons, Hoppit i Factoria Ebrewine. També hi haurà una oferta variada de vins, còctels i altres begudes per mitjà dels puigreigencs Terrers Degustació. I la gastronomia guanya pes amb més propostes: els restaurants Ca la Quica i la Forkilla, el forn de pa El Crostó, la cansaladeria Cal Feliu i la formatgeria Cuirols.

La música també serà protagonista del Vieer Fest. S’ha dissenyat un programa d’actuacions en directe extens, que inclouen mostres del patrimoni cultural que es conserva ben viu a l’Ametlla de Merola. El públic podrà gaudir de les activitats de 2/4 de 12 del migdia a les 3 de la tarda, i de les 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Es podrà gaudir de les actuacions del duet Boopy’s Love (rockabilly/bolero/jazz/funk), de la cantant Ivette Santamaria acompanyada del pianista Rai (música negra), i del Chama i el Nano (música de mestissatge) amb música llatinoamericana. També hi haurà altres propostes més electròniques per part dels gironellencs Mogambo, de les artistes residents al Konvent DJ Coconauta (Electro / Funky / Tribal) i DJ Ivana Ray Singh (Disco / No Wave / Electro) i del polifacètic Principia DJ (House).