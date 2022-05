L’edició de primavera del Mercat de Productors reunirà els mateixos paradistes que en la mostra hivernal, però presenta una novetat per als més petits per donar valor al producte de temporada: els aliments d’horta. Curriu Garden, a través d’un taller pràctic, ensenyarà els nens i nenes a cultivar aliments com l’enciam o l’escarola. A més, tots aquells que hi vulguin assistir es podran endur el producte que hagin plantat a casa seva.

A part d’aquesta activitat i del propi mercat, es farà un showcooking que tindrà la presència del xef, Eric Ochoa, del restaurant de Gironella La Destil·leria. Durant l’activitat se seguiran els passos de la recepta del plat mentre s’explica el procés d’elaboració del producte protagonista, el blat forment. L’objectiu és donar a conèixer i valorar la feina que hi ha des que el producte és al camp fins que arriba a la taula. La jornada conclourà amb el tast del producte elaborat en el showcooking mentre els assistents gaudeixen de la música en directe de la cantant berguedana Laura Luceño. El projecte és impulsat per la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal i Olvan, l’Ajuntament d’Olvan i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. La propera edició del mercat serà a l’estiu, el 9 de juliol.