L’Ametlla de Merola destaca la projecció que li atorga la Vieer Fest

L’antiga colònia industrial de l’Ametlla de Merola va acollir ahir la cinquena edició del Vieer Fest, una mostra que combina patrimoni industrial, cervesa artesana, vi, gastronomia i producte de proximitat que promou l’Ajuntament de Puig-reig.

L’edició d’enguany va tenir sis expositors cervesers, un de begudes, dos restaurants, un forn, un formatger i un xarcuter. «Tots ells són del Berguedà o de comarques veïnes», destacava Francesc Bertran, membre de l’organització.

Bertran va comentar que el certamen se celebra cada any en una colònia diferent de Puig-reig amb la finalitat «de donar a conèixer el patrimoni industrial de la població». Va valorar positivament l’edició d’enguany perquè «la colònia està molt ben conservada i això ha fet que vingui molta gent», va afegir. Bertran agraïa a l’Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola les facilitats en l’organització. «En part, l’èxit és gràcies a ells», va assenyalar.

Sara Basora, del forn-degustació El Crostó de Puig-reig, destacava que aquest any hi havia més ambient «per la proximitat amb el municipi de Navàs». Per la seva banda, Toni Castaño, del Celler de Ca La Quica de Puig-reig, valorava positivament els canvis introduïts a la mostra perquè anteriorment, deia, «es feia en un horari més reduït». «Que se celebri aquí farà que la gent de Navàs conegui la festa», va assenyalar.

Joan Antoni Bazaga, de la cervesa artesana Els Minairons d’Igualada, compartia la satisfacció per l’ambient i el nombre de cerveses que va servir, i va destacar «la bona organització i la localització».

Entre els visitants de la Vieer Fest, Edgar Garcia, de Puig-reig, es mostrava a favor que cada any es faci en un lloc diferent i comentava que «la mostra ha crescut molt des dels primers anys, quan hi havia menys expositors». «Aquest any hi ha molt més ambient. Es nota que teníem moltes ganes que es tornés a celebrar amb normalitat», va afegir.

Els també puig-regencs Ceci Balaguer i Gerard Espelt també destacaven l’increment d’afluència «perquè Navàs queda molt a prop». Els agrada, diuen, una mostra que «dona vida a les antigues colònies industrials i dona repercussió a la comarca del Berguedà».