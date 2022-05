Fins a finals d’aquest mes de maig, uns 400 estudiants berguedans d’educació primària hauran pogut descobrir com funcionen estacions depuradores d’aigües residuals de la comarca a través de visites guiades.

Les depuradores són un dels serveis ambientals que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà i que els alumnes poden visitar per saber de quina manera es fa el tractament de les aigües residuals i com es gestionen els residus que hi arriben a través de la xarxa de clavegueram. Professionals del servei els expliquen el funcionament in situ en diferents visites guiades.

Aquest mes de març s’han recuperat les visites ambientals a les instal·lacions de tractament de residus o de sanejament que gestiona el Consell Comarcal. A més de les depuradores també inclouen visites a deixalleries i a l’abocador comarcal de residus sòlids urbans de Font Ollera.

Aquestes visites s’acabaran a finals d’aquest mes de maig. Estan adreçades a alumnes de la comarca que van quedar aturades arran de la irrupció de la covid-19. Enguany hi participen centres de Berga, Puig-reig, Gironella, Cercs, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet. Les visites guiades són una de les activitats incloses dins del Catàleg d’Activitats als Centres Educatius del Berguedà del Consell Comarcal.

Vicenç Linares, el conseller de Medi Ambient ha celebrat que s’hagin pogut reprendre aquestes visites ambientals que la pandèmia va obligar a aturar. Linares ha exposat que visitar les depuradores, deixalleries i l’abocador permeten no només explicar-ne el funcionament als joves sinó que comprovin personalment “la importància de reciclar bé”.