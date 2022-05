Regió7 posa a debat demà a partir de les 10 del matí el futur dels petits pobles del país en una jornada que se celebra al Pavelló de Suècia de Berga titulada «La Catalunya dels pobles», que abordarà les urgències i les oportunitats per al reequilibri territorial. La sessió serà oberta al públic.

Després d’una benvinguda del conseller delegat de Regió7, Jordi Molet, obrirà la jornada el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques digitals i Territori, Jordi Puigneró. La historiadora Rosa Serra farà una ponència inicial. Després d’una pausa per al cafè, participaran en la taula rodona el secretari de Coordinació Territorial de la Generalitat, Xavier Fornells; l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas; el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols; i l’empresària Maria Costa. El director de Regió7, Marc Marcè, moderarà el debat, i l’empresari Xavier Gual participarà en la moderació des de la Fila Zero. L’alcalde de Berga, Ivan Sánchez farà la cloenda de la matinal entorn de la 1 del migdia.

La jornada de debat que es durà terme a Berga demà parteix de la necessitat de posar sobre la taula el futur d’aquells petits pobles i municipis que han vist en les últimes dècades com el padró d’habitants s’ha anat aprimant, i de definir i aplicar polítiques per al reequilibri territorial i per a garantir oportunitats arreu.