El Consell Comarcal del Berguedà gestionarà 959.150 euros fins al 2025 per dur a terme diferents accions de l’àrea de Joventut. Aquest dimecres, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i el conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia, s’han entrevistat amb el director general de Joventut de la Generalitat, Àlex Sastre, per comentar la dotació del contracte programa en aquest àmbit pels quatre anys vinents. Posteriorment, s’ha fet una reunió amb regidors de joventut i alcaldes de la comarca. A la trobada s’ha fet un balanç de les accions que s’han dut a terme en el darrer any, s’han explicat les previsions fins al 2025 i s’han escoltat les peticions dels representants berguedans.

Les aportacions es destinaran a fer accions a través del Servei de Joventut del Consell Comarcal com la coordinació i suport als agents que treballen en aquest àmbit d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut. També serviran per dur a terme les competències delegades en matèria d’instal·lacions juvenils i per verificar el compliment de la regulació de les activitats relacionades amb l’EduLleure. Igualment, es finançarà la gestió de l’Oficina Jove, el desplegament de polítiques de Joventut i els projectes que se’n derivin i les dinamitzadores juvenils per atendre joves en situació de vulnerabilitat.

Les aportacions es desglossen per anualitats. Enguany serà de 220.134, 60 euros; el 2023 de 224. 228,10 euros, el 2024 serà de 256.558,81 mentre que el 2025 l’import previst és de 258.229,10 euros.

Suport a Iniciatives Juvenils

El conseller comarcal de Joventut Abel Garcia ha explicat a Àlex Sastre una de les apostes estratègiques de l’àrea de Joventut i Participació del Consell Comarcal del Berguedà. Es tracta del projecte anomenat Suport a Iniciatives Juvenils. L’objectiu és donar suport econòmic, cobertura i acompanyament a iniciatives innovadores i singulars promogudes per joves del Berguedà que contribueixin a desenvolupar i dinamitzar la comarca.

Aquesta proposta va adreçada als joves de 12 a 30 anys que necessitin suport per tirar endavant la seva idea. Es donarà suport a aquells projectes que tinguin un caire artístic, esportiu, de creixement personal, social i comunitari, creatiu, d’oci o educatius. Es valoraran projectes que siguin innovadors i també singulars que aportin valor afegit. A més, també hauran d’estar relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Les propostes es poden presentar de forma presencial a l’Oficina Jove del Berguedà (Carrer Pere III, 5, baixos – Berga, 93 821 35 53) o telemàticament a través del correu joventut@ccbergueda.cat. Una comissió tècnica avaluarà les propostes que es presentin. El Consell Comarcal oferirà a les iniciatives que resultin escollides acompanyament en el disseny i la realització del projecte, suport econòmic i ajuda per fer els tràmits administratius i logístic de materials i espais, entre d’altres. El suport econòmic es determinarà en funció de les necessitats de cada iniciativa i dels recursos disponibles.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha remarcat després de la trobada amb Àlex Sastre i els regidors i alcaldes de la comarca la importància de la dotació del contracte de l’àrea de Joventut i assegura que “l’ens comarcal té com a clar objectiu donar tot el suport possible als joves del Berguedà amb accions que els puguin facilitar els seus projectes i en definitiva millorar el seu futur”.

Balanç del 2021

Durant el 2021, l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà ha atès prop de 7.000 usuaris, gestionat 4.500 consultes, orientat a 2.225 persones sobre les beques d’estudis postobligatoris de les que en va tramitar un miler. Un 75% de les consultes de l’àrea han estat relacionades amb temes d’educació. Una altra de les tasques d’aquest servei ha estat donar informació als joves sobre les ajudes. El 2021 es van fer 21 xerrades a 7 centres educatius. Hi van participar mig miler d’alumnes i 134 famílies. Pel que fa a l’habitatge jove, el 2021 es van atendre 426 consultes i tramitar 90 sol·licituds de joves de 8 municipis de la comarca. Pel que fa a la supervisió d’activitats juvenils, el 2021 els professionals del Consell Comarcal van fer 85 visites de seguiment, 18 a instal·lacions com campaments o cases de colònies i es van fer 40 assessoraments. El 2021 es van fer al Berguedà un total de 386 activitats de lleure en les que hi van participar 11.402 persones.