Amb aproximadament un any de retard, però Gironella serà el primer municipi del Berguedà que tindrà una estació d'autobusos. La licitació de les obres es farà aquest estiu, i s'espera que un any més tard l'estació ja pugui entrar en funcionament. Ho ha anunciat aquest dimecres el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, en una compareixença en l'espai on es farà la instal·lació.

El camí que ha hagut de recorre el consistori per arribar fins a les portes de la licitació no ha estat senzill. L'alcalde del municipi, David Font, ha recordat que va ser el 2016 quan l'Ajuntament va fer saber a la Generalitat la voluntat de construir una estació en l'espai de sobre la Plaça de l'Estació, on hi havia hagut l'estació del Carrilet fins fa justament uns 50 anys.

Font ha explicat que han estat sis anys de converses amb diferents actors. Primer, amb Adif, al qual el consistori va pagar-li més de 200.000 euros per expropiar els terrenys i cedir-los posteriorment a la Generalitat; i després, amb tècnics del Departament de Territori, que van incorporar algunes modificacions al projecte inicial del consistori. "Vem expropiar, modificar la normativa, fet i desfet el projecte i un llarg recorregut que avui arriba a un final desitjat", ha destacat Font.

L'estació disposarà de quatre places per autobusos que pararan en els dos sentits, i d'un espai per bicicletes. Estarà guarnit, a més, per dues pèrgoles i una marquesina. No tindrà, en canvi, ni servei de bar ni taquilla. La superfície és d'uns 200 metres quadrats.

Per altra banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va assenyalar que amb aquesta estació s'assoleixen tres objectius que té el Departament: connectar, digitalitzar i descarbonitzar. "Estem ajudant a que la gent de Gironella pugui estar més ben connectada amb altres parts del país, el bus incorporarà una sèrie de serveis digitals per fer tasques d'oci i treball, i amb el transport col·lectiu garantim una mobilitat més sostenible", va argumentar el conseller.

La inversió de la Generalitat, que ha assumit la propietat de l'espai, és de gairebé 1 milió d'euros. Mentrestant, l'Ajuntament de Gironella assumeix la conservació i el manteniment de l'equipament.