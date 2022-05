A poc a poc i amb algun petit retard en els terminis, Olvan i el Berguedà són més a prop de tenir el polígon industrial en marxa. En les últimes setmanes s’han adjudicat els treballs de portada de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions i depuració) a les primeres cinc parcel·les que es comercialitzaran de la primera subfase.

L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, apunta a Regió7 que les obres duraran uns sis mesos, de manera que a finals d’aquest any les parcel·les ja podrien estar a punt per ser venudes a les empreses interessades, entre dos i tres mesos més tard del previst inicialment.

El batlle assenyala que hi ha més d’una desena d’empreses que s’han posat en contacte amb el consistori per mostrar-li el seu interès per instal·lar-s’hi, a part de les que hagin pogut fer el mateix amb Incasòl. Això significa que amb la primera subfase no es podrà cobrir tota la demanda existent, tot i que Prat matisa que s’haurà de veure si «les parcel·les s’ajusten a les necessitats reals dels empresaris».

De fet, la superfície de les diferents parcel·les serà molt desigual. Aniran des dels 1.800 metres quadrats fins als 13.000. De cara a les altres subfases s’espera disposar de més sòl però es mantindrà la mateixa disparitat de superfície de les parcel·les, segons confirma Prat. La totalitat de la primera fase permetrà encabir 14 empreses i estarà acabada l’abril del 2024.

El desenvolupament del polígon ha pertocat en els últims anys a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i a l’Ajuntament d’Olvan. Cada una de les parts tenia un 50% de participació en el consorci i urbanístic pel desenvolupament del sector d’activitats econòmiques Berguedà-Olvan.

Però el fet que un ajuntament amb poc múscul econòmic com el d’Olvan tingues una participació tant important ha estat sempre un obstacle per tirar endavant la urbanització del polígon. El Consell Comarcal va aprovar entrar al consorci el 2021 per desencallar el projecte, però jurídicament encara no s’ha fet efectiu aquest pas i no està clar que s’acabi materialitzant en un futur.

El batlle d’Olvan aclareix que mantenir les actuals participacions no afecta el desenvolupament de la primera subfase, tot i que de cara a la implantació de les altres dues sí que s’espera que estigui resolt el futur del consorci. «La fórmula que tenim actualment és un problema i s’ha de canviar» reconeix Prat.