L’Ajuntament de Bagà i el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de Barcelona han iniciat, en els darrers mesos, la restauració del pont de la Vila. Ara s’ha finalitzat una de les primeres fases d’actuació i està previst que a finals d’any es dugui a terme una segona fase per continuar amb les tasques de manteniment i conservació d’aquest element arquitectònic icònic del municipi.

L’objectiu de la intervenció ha estat assegurar l’estructura del pont i evitar-ne la degradació. Tal i com han explicat el regidor d’Urbanisme i Patrimoni Arquitectònic, Marc Camps, el Pont de la Vila “necessitava una intervenció per assegurar-ne el seu futur”. “El deficient drenatge de les aigües de pluja havia provocat, en els darrers anys, el rentat de les juntes de morter i a la vegada, el despreniment dels carreus”, ha explicat el regidor. Amb la intervenció d’actuació a una de les voltes del pont iniciada durant els darrers mesos s’ha treballat per reforçar l’estructura amb una contra volta de formigó de calç i s’hi ha instal·lat un drenatge intern per evitar aquests despreniments.

Segons està previst, a finals d’aquest any es completarà l’obra fent la mateixa intervenció a la segona volta del pont i posteriorment, es restituirà el conjunt del paviment.

El consistori confia que en un futur proper es pugui executar una tercera intervenció que es considera necessària, en aquest cas, “per endreçar l’entorn d’aquest element patrimonial d’època medieval i poder fer lluir, encara més, un espai tant característic del nostre municipi”, ha assegurat Marc Camps.

L'execució de l'obra ha tingut un cost de 31.116,24 euros i ha estat finançada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de Barcelona. L'obra ha estat dirigida pels serveis tècnics de l'SPAL amb els recursos de personal propi. Per altra banda, l’Ajuntament de Bagà s’ha fet càrrec de la direcció d'arqueologia que ha tingut un cost de 4.852,10 euros.

