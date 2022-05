L'Ajuntament d'Avià ha editat 5.000 tríptics que recullen els 21 establiments comercials que hi ha al municipi. Es tracta d'una acció de promoció i dinamització del comerç local. "Volem que les persones que ens visitin tinguin informació de les botigues i els serveis que poden trobar a Avià". Així ho ha manifestat Patrocini Canal, l'alcaldessa. Els tríptics es distribuiran aquest mes.

La dirigent avianesa ha destacat que el municipi acollirà esdeveniments multitudinaris aquest mes de maig i el juny com l'aplec de les Penyes periques de Catalunya el 29 de maig i la fira de la bioconstrucció Firhàbitat els dies 3, 4 i 5 de juny o l’Avià Art. "Ens interessava poder fer difusió dels nostres comerços aprofitant la presència de persones que potser ens visitaran per primera vegada perquè tinguin informació de tot el que poden trobar al poble". L'alcaldessa ha destacat que Avià és un municipi de 2.200 habitants "amb un teixit comercial viu i dinàmic" que ofereix un ampli ventall de serveis "i un tracte proper i personalitzats per satisfer els clients. Ho volem fer valdre".

El tríptic recull una fotografia dels 21 establiments del poble així com el seu nom i l'adreça i una explicació dels serveis que ofereix el municipi i dels productes i serveis que ofereixen tots ells. Els comerços són: Queviures Mercès, Supermercat Petit Preu, Embotits Casa Fígols, cansaladeria cal Gasolà, carnisseria cal Tufaire, pa i degustació l'Stop, llibreriamerceria Avinguda 40, perruqueria Janina, perruqueria-barberia Marta, ferreteria Colell, farmàcia d'Avià, comercial Molí del Castell, Sat Molí del Castell, planxisteria Casals Forcat, Vets Veterinari, bar –restaurant Padró, bar-restaurant La Teula, bar-restaurant La Roda i bar i restaurant cal Garretà.

El tríptic es repartirà entre els comerços del municipi perquè el puguin oferir als visitants. També es podrà a les dependències municipals i en els esdeveniments que se celebrin a Avià.