Si no hi ha sorpreses d’última hora, Berga serà la primera ciutat catalana en disposar d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) per revitalitzar el comerç al carrer Major i carrer del Roser, les zones amb més locals buits, ja sigui perquè han tancat o perquè s’han traslladat a altres punts.

Ja fa uns mesos que Berga Comercial i l’Ajuntament de Berga treballen en la implantació d’aquesta iniciativa, que estaria liderada per una entitat privada formada per botiguers i propietaris. Ells seran els encarregats de proposar les accions, però el consistori també col·laborarà per facilitar que tirin endavant. S’espera que els comerciants puguin votar quines mesures aplicar aquesta mateixa tardor. El president de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), Xavier Orcajo, explica a Regió7 que les accions anirien en diferents línies. D’una banda, es vol aconseguir que reobrin locals que ara estan buits. Es calcula que en els dos eixos comercials on es concentraran les accions hi ha un 40% dels locals amb la persiana baixada. En segon lloc, Orcajo destaca que s’ha de dotar els eixos comercials d’aparcament i pacificar-hi el trànsit, i finalment, garantir-ne la neteja, el manteniment i la seguretat. Aquestes conclusions s’han extret d’un estudi elaborat per l’empresa Focalizza, especialitzada en la dinamització d’eixos comercials. Ajuda de la Generalitat El director General de Comerç, Jordi Torrades, es va comprometre ahir en una trobada amb representants de la UBIC i del consistori a donar ajudes econòmiques als municipis que impulsin APEUs. Berga, en ser el municipi que té el projecte més avançat, també està millor posicionat per aconseguir ajuts. La trobada va incloure una visita als dos eixos comercials en qüestió, de manera que Torrades va poder copsar de primera mà les característiques i les millores que necessita cada un d’ells . A més, Orcajo comenta que en la trobada se li van traslladar dubtes sorgits sobre la forma d’aplicar les accions. També se li va fer saber algunes millores urbanístiques que necessita la ciutat. Avià elabora tríptics per impulsar el comerç local L’Ajuntament d’Avià ha editat 5.000 tríptics que recullen els 21 establiments comercials que hi ha al municipi. Es tracta d’una acció de promoció i dinamització del comerç local. «Volem que les persones que ens visitin tinguin informació de les botigues i els serveis que poden trobar a Avià», va manifestar Patrocini Canal, alcaldessa. Els tríptics es distribuiran aquest mes. La dirigent avianesa va destacar que el municipi acollirà esdeveniments multitudinaris aquest mes de maig i el juny com l’aplec de les Penyes periques de Catalunya el 29 de maig i la fira de la bioconstrucció Firhàbitat els dies 3, 4 i 5 de juny i l’Avià Art. «Ens interessava poder fer difusió dels nostres comerços aprofitant la presència de persones que potser ens visitaran per primera vegada», va subratllar Canal.