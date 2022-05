Amb l’objectiu de continuar ampliant els serveis i avantatges per als seus professionals i estudiants en pràctiques, Salut Catalunya Central – Hospital de Berga ha habilitat tres habitacions que els puguin donar un espai d’acollida temporal en cas que ho necessitin.

Aquest servei està pensat especialment per aportar un plus de qualitat als estudiants en pràctiques, ja que així se’ls facilitarà que puguin participar en parts, intervencions, o tractaments que siguin fora dels seus horaris formatius habituals perquè podran quedar-se a dormir al centre en cas que els calgui.

A més, també serà un recurs útil per als professionals que estan de guàrdia localitzable i hagin de desplaçar-se a l’hospital per atendre alguna urgència a la nit, que podran passar la nit al centre i evitar desplaçaments. Finalment, se li donarà ús en situacions excepcionals, com en cas d’una nevada que impedeixi a algun dels treballadors desplaçar-se fins a casa seva.

En tots els casos es tracta d’oferir un recurs a tots els professionals i estudiants amb dificultats geogràfiques per tal que aquesta distància no sigui una limitació per a l’aprenentatge o el desenvolupament de la seva activitat, i afavorir al mateix temps la retenció de talent al centre berguedà.

Les habitacions són situades a la quarta planta de l’Hospital, en un espai auxiliar destinat a serveis i administració. Les cambres s’han pintat, sanejat, s’hi han instal·lat cortines i s’han equipat amb mobiliari: tauleta de nit, escriptori, calaixera i làmpades.