Aquesta setmana han finalitzat les obres d’adequació de les entrades als centres d’educació primària del municipi, escola Gironella, escola Sant Marc Bassacs i FEDAC Gironella, per tal de garantir la seguretat dels infants durant l’entrada i sortida del centre.

En concret, s’ha ampliat la vorera que hi havia i s’ha creat zones d’espera més àmplies, protegides amb barana, als accessos dels centres, i s’han instal·lat coixins berlinesos per reduir la velocitat dels vehicles. Paral·lelament també s’han posat dos passos de vianants elevats a l’avinguda Catalunya, un a l’altura del passatge de l’Hospital, i l’altre davant l’escola de Gironella, ambdós punts cèntrics del municipi i molt utilitzats per infants i persones grans.

Lurdes Roset, regidora d’Educació, explica que, paral·lelament, s’està treballant a través del Consell d’Infants del municipi en la creació de camins escolars per tal d’oferir a l’alumnat itineraris segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola i facilitar que facin a peu el camí d’anada i tornada fomentant valors de respecte, responsabilitat i bona convivència.

Un cop dissenyats els camins escolars, es finalitzarà l’actuació dels entorns escolars segurs mitjançant l’aplicació de pintures i marques als carrers propers als centres, prioritzant així la sensació d’estar en entorns on la mobilitat a peu, en patinet o en bicicleta ha de ser prioritària davant del vehicle.

Les actuacions han tingut un cost de 47.875,34 euros, dels quals 33.922,7 euros han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona.