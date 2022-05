Cinc mags escampen trucs per Gironella

El municipi de Gironella ha celebrat el seu primer festival de màgia, Magikae, amb un taller infantil i cinc espectacles. La jornada ha començat a 2/4 d'11 del matí a l'Espai Santa Eulàlia, on la Maga Cristina ha ofert un taller infantil que ha exhaurit la vintena de places que s'oferiren. A continuació, l'artista Felix Brunet ha realitzat l'espectacle itinerant Glicadabra acompanyat d'un carret que simulava la venta de gelats i d'una vuitantena de persones. L' acte ha finalitzat a la plaça de la vila, on l'il·lusionista i mag solsoní Pere Rafart ha agafat el relleu per oferir el seu show que tractava la màgia de prop.

A la tarda, Brunet ha tornat a oferir el seu espectacle, però amb un recorregut diferent i amb una trentena de persones que s'anaven sumant mentre passava pels carrers del municipi. Ha començat a les 4 de la tarda a la plaça Pi i Margall i l'ha finalizat davant l'Espai El Blat. Allà, Jordi Saban, de la Companyia Sabanni ha mostrat la seva màgia davant dels assistents i ha donat el testimoni a l'últim acte del festival, a càrrec de Jordi Pota.

Lluís Vall, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, s'ha mostrat satisfet d'haver pogut realitzar el festival "és el primer any i hem d'intentar que vagi en augment de cara a futures edicions", ha afirmat. "Tot i la calor d'aquests dies que fa que costi mobilitzar a la gent al mig del carrer i a sales tancades, estem prou contents", ha afegit.

Vall també ha assenyalat que la idea de fer un festival d'aquestes característiques és "per la necessitat d'oferir un tipus d'espectacles que no siguin tan convencionals als que programem durant l'any al Culturitza't" i que té l'objectiu "de crear nous públics i fidelitzar-los".

Jordi Pota és el director artístic, organitzador i creador del festival Una Tona de màgia, certamen que ha inspirat Magikae. "La voluntat és obrir la màgia a altres pobles del territori que no siguin propers a Tona", ha manifestat. Pota ha realitzat "No hi ha demà", un espectacle de teatre, màgia i humor molt participatiu que parla de la importància de viure al present i a on el futur és l'antagonista. L'acte ha sigut la clausura del festival i ha afirmat que està molt content d'haver pogut formar-hi part perquè "la gent de Gironella està molt entregada a la cultura".

Un altre dels artistes que també hi ha participat és Fèlix Brunet amb "Glicadabra", un espectacle de màgia i mímica ambientat a l'època dels anys 20. Brunet porta des de l'any 1995 dedicant-se professionalment al món de la màgia i ha actuat a tot tipus de fires modernistes, tant a Catalunya com a fora, i s'ha mostrat molt content "per haver pogut actuar a Gironella". Per la seva part, Jordi Saban, amb més de 30 anys d'experiència i col·laborador de Pallassos Sense Fronteres, defineix el seu espectacle com "divertimento que té per objectiu que la gent passi una bona estona". Per últim, ha volgut agraïr a l'Ajuntament de Gironella i a la direcció del festival "per programar espectacles en directe i per defensar que la cultura segueix viva".