La fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, renova la col·laboració amb l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà per millorar la inserció laboral amb la recuperació de la figura de l’aprenent al Berguedà. Concretament, la patronal berguedana utilitzarà aquesta col·laboració per iniciar els treballs previs de prospecció del mercat laboral i del teixit econòmic local, així com el disseny i la gestió, per desenvolupar posteriorment la recuperació de la figura de la jove aprenent a la comarca del Berguedà. L’objectiu del projecte és seleccionar a quinze joves participants, en situació d’atur, que es formarien a l’aula amb un certificat de professionalitat i a la vegada rebrien formació pràctica a l’empresa mitjançant un contracte de formació.

Tal com ha explicat el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, els treballs que s’emmarquen en aquesta col·laboració consistirien en totes aquelles tasques a fer amb anterioritat a l’inici i desenvolupament del projecte i contractació dels i de les joves com a aprenents: la prospecció del teixit empresarial comarcal, és a dir, dels sectors productius generadors d’ocupació o amb gran mancança de mà d’obra qualificada; la prospecció de la situació socioeconòmica i formativa de les persones joves en situació d’atur del Berguedà; i sobre la formació a impartir i sobre la qual pivotar la qualificació de perfils per acostar-los a les necessitats de les empreses. El donatiu s’ha materialitzat públicament aquest mes de maig, entre Joaquim Macià, director d’Institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya, i Josep Maria Serarols, president de l’ACEB. Aquesta és la sisena col·laboració entre les dues entitats. L’objectiu és que amb aquests treballs previs d’estudi es puguin plantejar unes bases sòlides sobre les quals es desenvoluparà el projecte: els i les joves participants, els sectors productius, les empreses per a les contractacions de formació i aprenentatge i els certificats de professionalitat amb més sortida laboral a la comarca del Berguedà. L’ACEB i la Fundació “la Caixa” treballen per acompanyar i donar eines tant a les persones joves en situació d’atur com oferir facilitats a les petites i mitjanes empreses de la comarca a generar ocupació de qualitat. De fet, l’ACEB és l’única entitat del Berguedà que ja aquest 2022 ofereix el curs per obtenir el certificat de professionalitat d’administració, arxiu, recepcionista i comptabilitat. Aquesta oferta s'emmarca dins el programa de Formació Professional Ocupacional Dual (FPOD) del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). L’objectiu és millorar l'ocupabilitat de la desena de joves que hi participen mitjançant la formació dual, un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge durant un any. Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació "la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s'ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.