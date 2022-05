Berga crea un circuit d’orientació permanent format per 25 fites situades al barri vell i el Parc del Lledó que es podrà seguir quan es vulgui. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’àrea d’Esports i el Club Esportiu Orientació Berguedà. El circuit està format per 25 fites i consta de tres modalitats diferents per poder-lo seguir que es poden completar mitjançant l’ús d’una aplicació mòbil. El projecte permet incrementar l’oferta d’activitats esportives a la ciutat a través d’una iniciativa adreçada a persones de totes les edats.

El circuit d’orientació permanent ha estat preparat i muntat durant el primer quadrimestre de l’any pel consistori berguedà i el Club Esportiu Orientació Berguedà. El mapa d’orientació del municipi va ser cartografiat per Pau Curriu l’any 2007 i ha estat actualitzat per Lleí Viles durant l’hivern de 2022. En el mapa hi apareixen totes les fites marcades amb un cercle i els tres circuits disponibles. Un circuit curt, de 10 fites i 1 quilòmetre en línia recta. Un segon circuit mitjà, de 15 fites i 2 quilòmetres en línia recta, i una tercera opció és el circuit llarg, de 20 fites i 3 quilòmetres en línia recta. El mapa es pot descarregar gratuïtament al web de l’Ajuntament de Berga i també es distribueix en paper a la recepció del consistori berguedà (plaça de Sant Pere, 1) i a l’Oficina de Turisme de Berga (C/ Àngels, 7). L'enllaç per a la descàrrega és http://ajberga.cat/ambits/esports/circuit-permanent-dorientacio El circuit està pensat per fer-lo a través de l’aplicació Microsprints disponible per a dispositius mòbils Android i iOS. Un cop descarregada l’aplicació, els impulsors de la iniciativa indiquen que cal seleccionar el circuit (curt, mitjà o llarg) i escanejant el codi QR inclòs en el revers del mapa. Per començar el recorregut del circuit caldrà dirigir-se al punt d’inici ubicat a la plaça de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer) i escanejar el codi QR START disponible al panell informatiu. A partir d’aquest moment, el temps començarà a córrer i les persones participants hauran de dirigir-se a la fita que indiqui l’aplicació. Cada fita compta amb un codi QR que caldrà escanejar i després de localitzar totes les fites del circuit serà necessari escanejar el codi QR FINISH del panell informatiu. Un cop acabada l’activitat, es pot compartir el resultat obtingut i consultar la classificació general a través de l’aplicació mòbil.