Puig-reig estrenarà la nova Ruta dels Templers i Obrers del municipi, un itinerari autoguiat a través del qual es pot conèixer Puig-reig, la seva història, el seu patrimoni i els seus orígens industrials, rurals, històrics i naturals. Durant els darrers mesos s’han fet les tasques de renovació d’alguns plafons informatius i se n’han instal·lat de nous per indicar aquesta ruta circular que uneix diversos camins i senders que ja existien convertint-los en un nou atractiu turístic per conèixer els entorns del municipi.

L’hora i el punt de trobada per iniciar la visita serà el diumenge 29 de maig a les 9:30h a la Plaça de la Creu. La visita, que tindrà una durada aproximada d’entre tres i quatre hores, passarà per tots els punts destacables de l’itinerari fent una ruta circular que retornarà a totes les persones participants fins al mateix punt d’inici. Al llarg del recorregut s’oferirà un refrigeri i la ruta estarà amenitzada per representacions teatrals i visites guiades als diferents espais. L’estrena d’aquesta ruta serà possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Puig-reig i entitats com l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, l’Associació de Veïns de Cal Pons i també, tot i no formar part de la ruta, cal destacar la participació del Museu Colònia Vidal, ja que es comptarà amb dos dels seus actors per dur a terme la part teatralitzada de la visita que es farà a la Colònia de Cal Pons.

Recorregut circular de 5 quilòmetres

La ruta circular dedica la seva primera part a la zona medieval passant per espais com l’Església de Sant Martí, la plaça dels Templers o el castell i seguidament es dirigeix cap a la Colònia de Cal Pons, portant els visitants a veure’n l’església, coneguda com a Catedral de l’Alt Llobregat, la Torre de l’Amo o l’edifici del batan i les cardes per acabar tornant resseguint el riu Llobregat. El total de l’itinerari és d’aproximadament 5 quilòmetres que, en el cas fer-la de manera autoguiada, té una durada d’entre 90 i 120 minuts.

L’estrena d’aquest projecte forma part del treball que s’està fent des de finals de 2019 dins del Pla de Dinamització i Posicionament Turístic de Puig-reig, que ha portat a la creació de la marca turística del municipi. Tot aquest procés respon a una clara aposta de l’Ajuntament de Puig-reig per convertir el turisme en una font tant de desenvolupament econòmic com de promoció del municipi.

En aquest sentit, la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Puig-reig, Elisabet Teixidor, ha assegurat que es tracta de “la creació d’un nou producte turístic que s’emmarca dins del pla de turisme iniciat el 2019.” En aquesta línia també ha assenyalat que “la ruta permet unir diferents espais singulars del municipi i fer un tastet dels orígens i la història de Puig-reig. Tant pels visitants d’un sol dia com pels que pernocten al municipi, és un recurs més que els posem a disposició. A més, dins la mateixa ruta s’hi troben diferents punts on s’hi poden fer visites guiades de manera que és una ruta que tenint una certa autonomia, s’enllaça amb altres possibles visites.”

El turisme, una nova aposta de Puig-reig per al seu desenvolupament

L’aposta que està fent el municipi per desenvolupar-se en el sector del turisme per tal de poder oferir atractius als potencials visitants l’ha portat a desenvolupar una nova marca turística: “PUIG-REIG, TERRA D’ORÍGENS. Orígens rurals, naturals, històrics i industrials.” A partir d’aquesta base se l’ha dotat d’una imatge gràfica que de mica en mica es va fent visible en els diferents entorns turístics del municipi com per exemple en els mateixos plafons de la renovada Ruta dels Templers.

Un altre dels nous elements ha estat la creació d’un nou apartat dins la pàgina web de l’Ajuntament dedicat exclusivament al turisme i que s’enfoca al que es coneixen com “Les 5 etapes d’un viatge” i també incorpora propostes properes al municipi per posar en valor el territori i la destinació en el seu conjunt, tenint en compte els municipis limítrofs. Tota aquesta acció forma part del pla global de desenvolupament que es treballa de la mà del sector turístic del municipi, del comerç local i a través del qual també s’ha ofert formació en xarxes socials i eines digitals o en comercialització de productes turístics i serveis, entre d’altres.