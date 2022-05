La plaça de Sant Pere ha recuperat aquesta passada mitjanit el Cap d'Any Patumaire, amb la interpretació del ball de gegants "Cap d'Any de Patum" i del primer salt de tirabols en tres anys. Aquesta celebració, com ja es desprèn del nom, marca l'inici de la Patum. Ahir va reunir centenars de persones, impacients perquè arribi la data assenyalada en el calendari de tots els berguedans, especialment enguany que es viurà l'edició de la represa després de dos anys de pandèmia.

El proper acte relacionat amb la Patum serà aquest diumenge amb el Ple de l'Ascensió, en el qual es decidirà que, aquest cop sí, hi haurà Patum. Es tracta d'un ple purament simbòlic que enguany servirà per convocar oficialment la festa, mentre que en els anys anteriors es va oficialitzar la renúncia a cleebrar-la. Després del ple, el tabal recorrerà els carrers de la ciutat per anunciar la determinació del ple de fer Patum.