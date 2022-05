Puig-reig estrenarà la nova Ruta dels Templers i Obrers del municipi, un itinerari autoguiat a través del qual es pot conèixer Puig-reig, la seva història, el seu patrimoni i els seus orígens industrials, rurals, històrics i naturals. Durant els darrers mesos s’han fet les tasques de renovació d’alguns plafons informatius i se n’han instal·lat de nous per indicar aquesta ruta circular que uneix diversos camins i senders que ja existien, convertint-los en un nou atractiu turístic per conèixer els entorns del municipi.

L’hora i el punt de trobada per iniciar la visita serà el diumenge 29 de maig a dos quarts de 10 del matí a la Plaça de la Creu. La visita, que tindrà una durada aproximada d’entre tres i quatre hores, passarà per tots els punts destacables de l’itinerari. Al llarg del recorregut s’oferirà un refrigeri i la ruta estarà amenitzada per representacions teatrals i visites guiades als diferents espais.

L’itinerari dedica la seva primera part a la zona medieval passant per espais com l’Església de Sant Martí, la plaça dels Templers o el castell i seguidament es dirigeix cap a la Colònia de Cal Pons, portant els visitants a veure’n l’església, la Torre de l’Amo o l’edifici del batan i les cardes. El total de l’itinerari és d’aproximadament 5 quilòmetres que, en el cas de fer-lo de manera autoguiada, té una durada d’entre 90 i 120 minuts.

L’estrena d’aquesta ruta serà possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Puig-reig i entitats com l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, l’Associació de Veïns de Cal Pons, o el Museu Colònia Vidal, que hi aporta dos actors.