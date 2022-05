Establiments turístics del voltant de la riera de Merlès, com càmpings i cases rurals, creuen que la prohibició de bany en un tram del curs fluvial no els perjudicarà, segons ha pogut confirmar aquest diari.

El càmping Riera Merlès és l’establiment que es podria veure més directament afectat, perquè està a uns 3 quilòmetres de l’àrea restringida. Però el seu director, Joan Planas, apunta que no afectarà el negoci perquè els seus clients es banyen just al costat del càmping o bé uns quilòmetres més al nord.

En la mateixa línia, Xavi Puigcercós, del càmping del seu mateix cognom, assegura que els clients aprofiten l’àrea més propera per fer una capbussada a la riera. A més, s’ha de tenir en compte que ambdós càmpings disposen de piscina, de manera que alguns usuaris es remullen en les mateixes instal·lacions dels establiments.

A l’entorn de la riera també hi ha diferents cases rurals de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà. Però el sector confia amb que la restricció de bany no els afectarà el més mínim. El president de l’entitat, Oriol Baños comenta que el «nostre públic es queda bastant a casa», ja que totes les cases disposen de piscina. A més, s’ha de tenir en compte que la majoria de cases rurals no són en la zona restrictiva de bany.

Baños afegeix que les famílies prefereixen quedar-se a casa per poder controlar millor els nens i nenes que en un espai obert a l’exterior. De fet, el president de l’Associació d’Agroturisme assegura que l’estiu del 2020, quan la prohibició s’estenia a tot el curs fluvial, en general els clients no van preguntar per si es podrien banyar a la riera.

Per altra banda, els directors dels càmpings sí que estan inquiets per la massificació que es pot generar en algun punt com a conseqüència de la restricció. En els últims anys, la zona amb més afluència és a un quilòmetre al nord del càmping Puigcercós, on hi ha una petita cascada i un toll que convida especialment al bany. Enguany, la preocupació dels establiments és que aquest indret engoleixi hagi d’absorbir les persones que no es poden remullar en el tram prohibit.

Amb l’arribada de la calor, en les últimes setmanes ja s’ha pogut veure algunes persones banyant-se, però lluny de les aglomeracions de ple estiu. L’alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, diu que això no varia el calendari previst. Serà a partir del 15 de juny quan no es permetrà el bany en un tram d’uns set quilòmetres i es posarà en marxa el dispositiu de guarderia rural per controlar que es compleixi aquesta mesura i que no s’aparqui fora de les àrees habilitades.