El ple de l'Ascensió de Berga ha decidit que, aquest cop sí, hi haurà Patum. El que era un pur tràmit fins el 2019 enguany ha pres un simbolisme especial per les dues últimes edicions sense Patum per la pandèmia. Bona prova d'això es que, minuts abans del ple, la sala ja estava plena de gom a gom. De fet, l'alcalde, Ivan Sànchez, tampoc ha pogut dissimular l'eufòria i ha deixat anar un "per fi" en el moment d'anunciar que la proposta de fer Patum quedava aprovada. Serà, a més, una Patum especial pel 400è aniversari que celebren les comparses del Tabal, els Turcs i Cavallets, les Maces, les Guita Grossa i els Plens.

El Ple de l’Ascensió ha finalitzat amb parlaments realitzats per la regidora de Patum i l’alcalde de Berga. D’una banda, la regidora Roser Valverde s’ha referit a la melangia patumaire i la necessitat dels berguedans i berguedanes d’aferrar-se als records de l’última Patum viscuda després de dos anys de suspensió de la festa per la pandèmia. La regidora ha esmentat el que suposa la represa de la festa i el desig que tothom pugui tornar a celebrar i gaudir La Patum.

D’altra banda, Ivan Sànchez ha destacat la importància de teixir vincles i treballar de forma unitària per fer que “La Patum sigui la millor festa dels Països Catalans i del món”. En aquest sentit, l’alcalde ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per vetllar per la imatge i el bon funcionament de la festa, així com l’obligació de protegir, dignificar i transmetre la festa a les futures generacions. Sànchez també s’ha referit als sentiments que desprèn la festa i ha recordat aquelles persones que ja no són entre nosaltres, fent un esment especial per a Josep Maria Isanta, Jordi Cussà i Dolors Santandreu. L’alcalde ha instat a tothom “a viure una de les millors Patums de les nostres vides”.

Cartells anunciadors de la festa

En aquesta sessió també s’ha donat a conèixer el resultat de la votació popular dels concursos de cartells anunciadors de La Patum i La Patum Infantil que es va portar a terme del 10 al 24 d’abril al Convent de Sant Francesc i que va comptar amb la participació de 1.197 persones.

El cartell amb el lema ‘400 anys de lluita’ de Sílvia Crusafon Moya i Anna E. Puig Rodríguez ha estat l’obra guanyadora del certament amb 173 vots (27,76 %). El cartell titulat ‘Ressorgiment’ de Núria Pla Borràs ha estat la segona opció més votada amb 158 vots (25,36 %), fet que el converteix en l’accèssit del concurs

Parelles d’administradors i administradores

També s’ha portat a terme el nomenament de les parelles d’administradors i administradores que s’encarregaran de representar els antics quatre barris de la ciutat durant la celebració dels actes principals de la festa berguedana. Són Ferran Sabata Amado i Judit Balaguer Madrid per Capdamunt de la Vila, Estanislao Triviño Tort i Margarita Font Solé per Sant Pere, Josep Cunill Canals i Carme Cuartielles Arévalo pel Carrer Major, i Joaquim Muñoz Martorell i Raquel González Pijoan pel Raval.

Reconeixement patumaire

S'han otorgat 26 títols de Patumaire i 18 títols de Patumaire d’Honor, en reconeixement a aquelles persones que s'han implicat en les tasques d’organització o el desenvolupament de la festa. També s’ha acordat fer un reconeixement pòstum a la berguedana Maria Dolors Santandreu Soler, historiadora que va posar al servei de la ciutat la seva estima per La Patum i el patrimoni històric i cultural berguedà.

Pel que fa a la categoria infantil, la proposta titulada ‘Patumaires de foc’ de Tània Espelt de l’Escola Santa Eulàlia ha estat la guanyadora amb 177 vots (30,83 %).

Acabat el ple, els músics han interpretat el ball de l'Àliga al centre de la plaça, i, seguidament, el tabal ha recorregut els carrers de Berga per anunciar l'acord del ple i engegar el compte enrere per a la Patum 2022. Centenars de persones esperaven sota un sol de justícia i han celebrat amb alegria l'aparició d'aquesta figura icònica de la festa. Durant el recorregut, el Tabal ha estat seguit per una important corrua de patumaires, sobretot nens i nenes, com ja és habitual en anys anteriors.

A més, enguany el Tabal ha completat el recorregut acompanyat d’altres tabalers de la ciutat amb motiu de la celebració del 400 aniversari de la figura del Tabal de La Patum. Els tabalers participants en l’acte han estat el de La Patum Infantil, La Patum de la Pietat, La Patum de la Llar i Els Elois.

Els dies forts de la Patum 2022 seran del 15 al 19 de juny. En aquest especial pots trobar les novetats i tota la informació de la festa.