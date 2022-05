El dimarts 24 de maig es va realitzar l’acte de cloenda del projecte NATTUR-POCTEFA, basat en el desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya pirinencs, i tenint el Camí dels Bons Homes com a eix connector. A més de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, hi han participat el Conséil Géneral de l’Ariège i l’Agència de Desenvolupament Turístic de l’Arieja, amb els quals l’organisme berguedà ha establert noves col·laboracions i ha reforçat els vincles que hi havia.

L’objectiu de la iniciativa era crear les condicions necessàries per al desenvolupament d’activitats a l’aire lliure perquè aquests territoris siguin espais protegits i vius alhora i per treballar per l’harmonització i millora transfronterera dels espais pels quals recorre el Camí dels Bons Homes. En els 4 anys d’implementació del projecte s’ha dissenyat un prototip d’observador digital del turisme, també s’han realitzat diferents formacions i intercanvis de bones pràctiques de cada costat de la frontera, així com un treball iconogràfic i de promoció del Camí dels Bons Homes. El projecte transfronterer NATTUR, iniciat el mes de gener del 2018, amb la participació del Berguedà, l’Arièje i el Gironès, és finançat el 65% pels fons europeus FEDER en el marc del programa de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA).