Durant l’any 2021, Salut Catalunya Central – Hospital de Berga va invertir uns 300.000 euros (entre fons propis i subvencions del Programa de Suport a la Renovació Tecnològica de la Generalitat) per adquirir diversos aparells i equipaments per al centre. Aquest fet s’emmarca dins del procés de transformació i innovació que s’està portant a terme els darrers mesos a l’Hospital, des que va passar a ser una empresa de dret públic del Departament de Salut.

Amb l’ajut del programa PERT, el centre berguedà ha adquirit i ha posat en servei 2 monitors de pacient per al servei de quiròfan, 1 ecògraf digital portàtil de gamma alta portàtil per al servei d’Urgències, 1 ecògraf digital d’alta resolució per a estudis de diagnòstic cardiològic, vascular, obstètric i ginecològic, per al servei de Consultes Externes, i 1 equip portàtil digital de radiologia d’última generació. Per a l’adquisició d’aquests aparells, l’Hospital de Berga ha obtingut una subvenció del 25% en el cas dels 2 monitors i un 40% per la resta d’equipament, en total uns 55.000 euros.

L’Hospital, a més, ha ampliat les seves insfraestructures amb nous equips electromèdics com respiradors per a quiròfan, monitors de constants per a plantes, una taula d’operacions per a quiròfan, nous aplicatius informàtics per millorar l’eficiència i la qualitat, i mobiliari assistencial. En total, s’ha realitzat una inversió d’uns 300.000 euros en l’exercici 2021, per millorar l’atenció als pacients, els diagnòstics i les condicions de seguretat per a pacients i professionals.