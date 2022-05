El PSC reclama al Govern de la Generalitat que el desplegament de la fibra òptica a tota la comarca no es demori més enllà del 2023. El grup considera que només té una explicació "política" i no "tècnica" que en alguns municipis de la comarca -Gósol, La Pobla de Lillet, Saldes, Vilada, Castellar de N’Hug i Capolat- es porti ara la fibra òptica, mentre que en d'altres el desplegament es deixi per més endavant.

El Govern va assegurar a Regió7 que l'objectiu és que en acabar la legislatura, el 2025 si s'esgota, el 100% dels berguedans tingui fibra òptica, però més enllà d'aquest horitzó va admetre que "no hi ha un calendari concret". En aquest sentit, els socialistes recorden que el compromís inicial era que els 31 municipis ja tinguessin fibra el 2023. El Grup Parlamentari Socialista – Units per Avançar ha presentat una pregunta a la Mesa del Parlament, amb tres peticions, dirigides a la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori. En les dues primeres pregunta per quins motius el desplegament no arribarà a tots els municipis aquest any i quines raons tècniques justifiquen que poblacions veïnes no quedin igualment connectades aquest any. I en la tercera demana quan es preveu el desplegament als 31 municipis. A més, fonts del grup argumenten a aquest diari que, si l'horitzó és el de principis de 2025, hi ha el risc que el compromís es traspassi al següent govern en cas que els comicis s'avancin. En paral·lel, la formació ha presentat una proposta de resolució per tal que el Parlament debati i voti sobre el tema. En concret, insta la conselleria de Polítiques Digitals i Territori a donar compliment als compromisos presos amb la totalitat de la comarca del Berguedà, i a tenir finalitzat el desplegament de la fibra òptica en els 31 municipis a finals de l’exercici 2023.