Els clients dels establiments de la UBIC de Berga tindran premi des de demà dimecres fins dissabte. L'associació de comerciants els obsequiarà amb unes bosses amb llavors perquè puguin fer créixer les seves flors i plantes en el marc de la Setmana del Comerç. "Amb això volem simbolitzar que rebrotem després de la sotragada econòmica per la pandèmia", ha destacat en roda de premsa el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo.

En total es distribuiran uns 8.000 sobres entre els 160 establiments de la UBIC. Per aconseguir el regal no cal fer una despesa concreta. Orcajo ha apuntat que aquesta campanya va destinada sobretot a premiar els consumidors habituals, a diferència de d'altres que pretenen captar nous consumidors.

Més ajudes de les administracions

Orcajo va aprofitar la presentació de la Setmana del Comerç per llançar un missatge a les administracions locals i comarcals i demana'ls-hi més ajudes. El president de la UBIC va recordar que "estem en una situació molt delicada. Hi ha una baixada de consum i una pujada de preus que tots estem notant a les nostres butxaques. No estem trobant tota l'ajuda que se'ns va prometre i hauriem de tenir", va declarar Orcajo.

Més concretament, el president dels comerciants es va mostrar crític amb el Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament. "No pot ser que arribem a final d'any i ens trobem amb que els compromisos i acords no s'han dut a terme", va criticar.