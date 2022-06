L’Ajuntament de Berga ha portat a terme aquest dimecres, 1 de juny, el sorteig públic per assignar les places d’accés al balcó consistorial i la distribució de diferents salts de La Patum de 2022. La ciutadania podrà contemplar alguns salts de La Patum completa des de les grades habilitades al balcó de la casa consistorial i també podrà participar activament en la festa mitjançant la realització de salts de Plens, Maces de Lluïment i Maces Plenes.

D’una banda, el consistori ha sortejat 59 places dobles per accedir al balcó durant la festivitat del Corpus. Del total de places sortejades, 50 corresponen al 3r i 4t salt de La Patum completa de dijous i diumenge, 25 en cada cas, mentre que les 9 places restants pertanyen al 3r i 4t salt de La Patum Infantil de divendres a la tarda. D’altra banda, també s’ha fet el sorteig de 48 salts de Plens corresponents a La Patum completa de dijous (24) i de diumenge (24), 8 salts de Maces de Lluïment per a La Patum de diumenge al migdia i 4 places de reserva per cobrir baixes i 5 salts de Maces Plenes que es faran durant La Patum de dijous (3) i diumenge (2) a la nit.

Pel que fa a la participació, s’han registrat 414 sol·licituds per prendre part en els diferents sortejos durant el termini d’inscripció comprès entre el 19 i el 27 de maig de 2022. Del total d’instàncies presentades, 388 són vàlides i 26 han estat excloses perquè incomplien els requisits de les bases dels concursos. En total, s’han formulat 556 peticions, tenint en compte que el formulari d’inscripció incloïa totes les opcions disponibles del sorteig i una mateixa persona podia optar a més d’un sorteig indicant-ho en la sol·licitud.

El llistat de números guanyadors dels sortejos es pot consultar als webs de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Twitter, Instagram i Facebook) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’ajuntament. En tots els sortejos realitzats, els números no premiats han estat inclosos en una llista d’espera per suplir les possibles renúncies que es puguin produir per part de les persones guanyadores.

En els pròxims dies, l’Ajuntament de Berga comunicarà el resultat dels sortejos a les persones guanyadores de les places d’accés al balcó i els salts de Patum. Les renúncies es podran fer fins al 7 de juny, a les 14 h, enviant un correu electrònic a l’adreça participaciopopular@ajberga.cat.

Formacions i assajos

Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de Plens i els seus acompanyants hauran d’assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme el dissabte, 11 de juny, a les 16 h a la plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada serà a la plaça de Sant Pere. La no assistència a la sessió suposarà la renúncia al salt.

Les persones que hagin resultat guanyadores dels sortejos de salts de Maces de Lluïment i Maces Plenes hauran d’assistir obligatòriament als assajos que es faran els dies 4 i 11 de juny, en l’horari i la ubicació que es concretarà pròximament. La no assistència a la sessió suposarà la renúncia al salt.