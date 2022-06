El Consell del Berguedà i els municipis de Castellar del Riu, Capolat, Cercs, Fígols i Vallcebre fan un dels primers passos per impulsar un parc protegit entre Berga i el Cadí-Moixeró. Les poblacions i l’ens comarcal aproven aquests dies adherir-se als estatuts de l’associació creada expressament per regular l’espai, però ara hauran de buscar el suport de la Diputació per desenvolupar el projecte. El Consell s’hi va sumar en el ple ordinari d’ahir, i algun municipi com Cercs ja ho havia fet anteriorment.

Municipis i Consell ja van presentar a inicis de 2021 la proposta de creació del parc, però en un principi no hi van participar Castellar del Riu i Capolat. L’espai es denominarà «Parc Regional del Prepirineu Català», una catalogació no existeix actualment a Catalunya. Els impulsors volen exportar el model dels parcs regionals francesos i de la Catalunya Nord i, al mateix temps, se sortiria de la dicotomia de parcs de la demarcació de Barcelona, on alguns són gestionats per la Generalitat i d’altres per la Diputació.

Jesús Calderer, alcalde de Cercs, comenta que amb la creació del parc es vol fer compatible la protecció de la flora i la fauna amb l’activitat humana. «Volem sortir de la mentalitat del Cadí-Moixeró, que es limita a protegir fauna i flora. Les persones amb activitat agrícola i ramadera se senten expulsades», ha destacat Calderer.

El parc comptarà amb una petita superfície aproximada de 40.000 hectàrees, i tindrà com a nucli la zona el poble abandonat de Peguera, l’antiga estació d’esquí dels Rasos i la serra d’Ensija. El batlle no ha descartat que en el futur el parc pugui créixer en superfície si l’actual es pot gestionar correctament.

El parc englobarà part del PEIN Rasos de Peguera-serra d’Ensija catalogat com a Espai d’Interès Natural, i Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus (ZEPA) declarades com espai protegit l’any 1987.