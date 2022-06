L’Ajuntament de Berga va portar a terme ahir el sorteig públic per assignar salts de plens i maces, i d’accés al balcó consistorial. La llista de números guanyadors dels sorteigs es pot consultar als webs de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i la Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Twitter, Instagram i Facebook), i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’ajuntament.

S’han registrat 414 sol·licituds per prendre part en els diferents sorteigs, de les quals 191 són per accedir al balcó consistorial, 133 per fer un salt de plens, 96 per fer un salt de maces plenes, 95 per fer un salt de maces de lluïment i 41 per accedir al balcó de la Patum Infantil.

En els pròxims dies, l’Ajuntament comunicarà el resultat dels sorteigs a les persones guanyadores. Les renúncies es podran fer fins al 7 de juny per mitjà de correu electrònic a l’adreça participaciopopular@ajberga.cat. Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de plens i els seus acompanyants hauran d’assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme el dia 11 de juny. No assistir-hi suposarà la renúncia al salt.