Avià és, des d’aquest divendres fins diumenge, l’epicentre de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. S’hi celebra la segona edició de Firhàbitat, que se centra en donar pautes per a la millora de la salut a través de l’habitatge i en com reduir despeses en el consum energètic.

Una cinquantena d’empreses i professionals del sector participen com a expositors al certamen, que representa una oportunitat per «visualitzar la bioconstrucció com a emergent», remarcava en la presentació de Firhàbitat Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), que organitza la mostra juntament amb l’Ajuntament d’Avià, el Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament.

El programa d’actes de Firhàbitat compta amb ponències que posen èmfasi en la millora dels habitatges perquè siguin més saludables, i en reduir el consum energètic.

Tenen un pes important les conferències sobre la salut de l’habitatge, per exemple es parlarà de la construcció amb materials saludables, de com viure en una casa més sana i sense tòxics, o bé de la recerca de fibres naturals per a solucions en el mercat de la construcció. També hi haurà una taula rodona sobre les comunitats energètiques: una oportunitat de canvi. (Els actes i horaris es poden consultar a la pàgina 19 d’aquest diari i a la pàgina web firhabitat.com).

Les ponències són una part important de la fira, que també compta amb una variada oferta d’activitats, tallers i exhibicions, que aquest 2022 guanyen terreny amb la voluntat d’oferir una visió més àmplia als visitants.

Avià, un referent

Els organitzadors de Firhàbitat coincideixen que el Berguedà, i en particular Avià, és un «bressol ideal» per acollir la mostra. Segons Serarols, «la potencialitat del sector de la fusta a la comarca combina molt bé amb les oportunitats que dona el sector de la bioconstrucció». L’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, recorda que la tradició per les polítiques d’eficiència energètica ve de lluny: «Creiem en l’eficiència energètica dels nostres edificis i som pioners en el llançament d’ajuts perquè els avianesos s’hi impliquin».

Activitats més enllà de la fira

A part de la pròpia fira, Firhàbitat compte amb un programa anual d’oferta periòdica de formacions, xerrades i tallers per a professionals i públic en general al voltant de temes relacionats amb la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Fins aquest maig s’han organitzat quatre cursos i diferents xerrades que han tingut una participació activa. La intenció és que després d’una parada un cop acabada la mostra, el curs torni a començar al setembre amb noves propostes.