Firhàbitat atrau empreses d'arreu d'Espanya en una edició centrada en la salut de l'habitatge

Avià ha donat el tret de sortida aquest divendres a la segona edició de Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció i eficiència energètica. Un dels temes destacats que es posa a debat enguany en el certamen és el de com millorar la salut els habitatges en que vivim.

De fet, aquesta matèria ha atret empreses i entitats de diferents punts de l'Estat Espanyol. És el cas, per exemple, de l'Associació d'Estudis Geobiològics, amb seu a Castelló. El seu objectiu és ajudar a les persones a millorar la salut en relació al seu hàbitat i al seu lloc de treball.

"Es recomanable que quan construiexes o reformes un habitatge sàpigues quins materials pots fer servir per millorar o no empitjorar l’estat de salut de les persones. Formem les persones en aixo perque en siguin conscients", destaca Elena Asian, associada de l'entitat, que assisteix a la fira per primer cop.

Per la seva banda, Beatriz Prieto i Óscar Suarez, de la cooperativa asturiana EcoUltravioleta, posen en valor que la fira estigui només enfocada a la bioconstrucció ja que els clients i visitants ja tenen uns coneixements en aquest àmbit. "Aquí no s'ha de convèncer de les bondats de la bioconstrucció perquè tothom sap que és millor per la salut", destaquen.

Són distribuïdors de la marca francesa Biorox, que fa pintures amb olis de soja i no amb dervats del petroli. "No és bona idea tenir gasolina en les parets de la teva casa", adverteixen. També assessoren en bioconstrucció i realitzen mesures i estudis de contaminació electromagnètica. "Estudiem els problemes de les casa, mirem què es pot fer i donem una solució", expliquen els socis de la cooperativa. A més, Prieto i Suárez assenyalen quins són els tres elements més tòxics d'una casa: el ciment Portland, els plàstics i els metalls.

Relacionat amb aquest àmbit, la fira ha acollit avui un taller d'hermeticitat i una prova amb una maquina “Blower Door” per conèixer la qualitat de l'aire d'un espai tancat, i un curs de fusta constructiva i monitorització d'edificis. Una altra de les activitats destacades del dia ha estat el muntatge del Pont Arquato de Leonardo da Vinci, i la posterior prova de resistència amb una furgoneta e-berlingo. La jornada matinal va estar marcada per la intensa calor, amb una tímida afluència de visitants -lògic atés que és dia laborable-.

Aquest divendres la fira ha comptat amb la presència de diputats provincials, del president de l'Agència de Residus de Catalunya, Issac Peraire, de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, a part d'alcaldes i consellers comarcals.