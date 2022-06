Firhàbitat guanya en espectacularitat. Una de les principals novetats és l’ampli ventall de propostes que s’organitzen relacionades amb el sector de la bioconstrucció, amb l’objectiu de dotar de més contingut el certamen i d’oferir més propostes als visitants.

S’han programat més activitats, demostracions i exhibicions en directe relacionades amb la idea de crear més al·licients per al públic en general. Per exemple, es podrà veure el muntatge del Pont Arquato de Leonardo da Vinci i la posterior prova de l’estructura en la qual una furgoneta hi passarà per sobre per comprovar la capacitat d’aguant de la fusta. També hi haurà demostracions de tècniques constructives amb terra, un concurs de construcció ràpida en fusta per equips, el curs de fusta constructiva amb exhibició d’artesania, i entre d’altres, la demostració de talla artística amb xerrac a càrrec de l’escultor valencià Javier Gispert Andrés.

A més, durant aquest cap de setmana de fira, el Gremi de la Fusta de Catalunya organitzarà per primer cop les Jornades de la Fusta Constructiva, es presentaran els premis Firhàbitat, i es podran visitar a l’Ateneu les exposicions «Actuem amb Energia», «Per durar» i «Tot un món de pedra seca».

Una altra de les novetats és el sopar-networking de demà, que comptarà amb la presència dels expositors, els exalumnes i els professors de l’Institut Espanyol de Baubiologie i la comissió organitzadora de Firhàbitat. Hi haurà música en directe i l’objectiu és que empresaris i professionals del sector, així com públic en general, puguin intercanviar impressions i crear sinergies relacionades amb la bioconstrucció i l’eficiència energètica.