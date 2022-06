L’equip de govern rebutja bonificar un 95% d’IBI a Berga Residencial i Liven

El govern de Berga format per la CUP i ERC va desestimar en el ple ordinari de juny la petició de Berga Residencial i Liven d’obtenir una bonificació del 95 % en l’Impost sobre Béns Immobles pels propers quatre anys. En cas que s’haguessin concedit Liven s’hauria estalviat de pagar 69.000 euros a l’any i Berga Residencial uns 23.000.

Les ordenances de l’Ajuntament de Berga donen l’opció a acollir-se a la bonificació en cas que les empreses «desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació».

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, va justificar en la sessió que «no volem caure en arbitrarietat», atès que l’ordenança no indica els requisits concrets que han de complir les empreses per atorgar la rebaixa. Miró va argumentar que s’han d’establir requisits concrets, com ara el número de contractacions, i afinar quin % és aplicable en cada cas. En aquest sentit, va emplaçar els grups a debatre la qüestió en la següent comissió d’ordenances, que serà després de Corpus.

L’edil va al·legar també que concedir el 95% de bonificació suposaria una gran pèrdua d’ingressos per les arques municipals. En un any, deixaria de recaptar 92.000 euros, i entre els quatre anys gairebé 370.000. Tot i això, Miró va reconèixer que són empreses que donen ocupació a persones de la comarca i els hi va agrair la seva tasca.

D’altra banda, els grups de l’oposició, Junts i PSC, van votar en contra de desestimar la petició, i van recriminar al govern que proposi ara modificar l’ordenança després de no haver-la modificat en els últims anys.

El portaveu de Junts per Berga, Ferran Aymerich, va afegir que «avui vostès perden una oportunitat per facilitar l’activitat econòmica del territori» i va recordar que el sentit de vot representa el contrari de demanar agilitat burocràtica, una de les premisses de la Visió Aceb que els dos grups de govern comparteixen. A més, Aymerich va destacar que Berga Residencial ha fet millores en les afores del centre.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va argumentar que no és arbitrari aprovar les bonificacions perquè cap altra empresa les ha demanat, i va avisar al govern que si estableix uns nous criteris que les empreses ja compleixen «fins i tot estaran prevaricant». García va acabar qualificant «d’injust» que no es doni una empenta a «les empreses que han apostat per la nostra ciutat».